Для місцевих жителів та гуманітарних вантажів відновили сполучення з Черніговом

Для місцевих жителів та гуманітарних вантажів відновили сполучення з Черніговом

4 квітня 2022 року буде відновлене сполучення.

Через те, що пішохідний міст, який сполучував Чернігів з дорогою на Київ, постраждав внаслідок ворожих артилерійських обстрілів, буде відновлене сполучення з містом іншою трасою.

Про це інформує оперативне командування "Північ" у повідомленні у Facebook.

"Із 10:00 4 квітня буде відновлене сполучення для місцевих жителів та гуманітарних вантажів до 5 тонн трасою через Гончарівське", - йдеться у повідомленні.

"Чернігів знищено на 70%, люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло... У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Людей цікавить, як дожити до завтра. У нас зосереджені війська РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, як працюватиме ППО, чи продовжуватимуть падати бомби на голову", - мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що російські війська знищили місто на 70%.

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