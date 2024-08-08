"Для нас це питання виживання, і ми не здамося": Єрмак розповів, як Україна змінила ставлення Заходу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україні вдалося здивувати весь світ. Саме тому об'єднання країн Заходу для підтримки України у боротьбі проти російської агресії стало таким "потужним і безпрецедентним".

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Європейській правді.

Він нагадав, що у 2014 році, коли розпочались події на Донбасі та був анексований Крим, Україна не отримала дієвої підтримки західних країн. І в цьому не можна звинувачувати тільки Захід.

"Я думаю, що безумовно ми, вся українська нація, здивувала світ [у 2022 році – ред.]. Здивувало те, як прості люди руками зупиняли танки. Як з першої години президент почав звертатися до парламентів у всьому світі. Це теж не сталося за одну мить. Це була потужна робота, і ми показали, що ми готові воювати. Ми показали, що ми не здамося, що для нас це є питанням виживання", – наголосив керівник ОПУ.

Єрмак зауважив, що партнери України вірять в конкретні кроки.

"Саме тому, коли мене питають, чому змінилося ставлення до України і підтримка, я відповідаю – вони [партнери – ред.] теж змінюються. Вони слідкують, що ми робимо, як ми говоримо, наскільки ми послідовні та наскільки ми об'єднані", – зазначив Андрій Єрмак

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак розкрив деталі нещодавньої розмови президента Зеленського і Дональда Трампа. Він запевнив, що розмова підтвердила "хороші стосунки" та повагу Трампа до України.

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