"Для нас це зовсім недобре": РФ почала застосовувати на фронті перефарбовані іранські дрони - Жданов

Росія почала застосовувати проти позицій ЗСУ іранські безпілотники-камікадзе, яких перемалювала і переназвала з "Shahed-136" на "Герань-2".

Ці дрони – маленькі і літають дуже низько, так що українським ППО буде важко їх засікти.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі в YouTube.

" У нас на лінії фронту з'явились іранські дрони, яких Російська Федерація перефарбувала, переназвала. Зараз вони називаються "Герань-2" – це боєприпаси, що баражують, тобто дрон-камікадзе. Їхня кількість не встановлюється, але на превеликий жаль, вони починають завдавати нам вогневої поразки", - каже він.

Жданов посилається на американське видання The Wall Street Journal, яке пише, що дрони, які закупила Росія в Ірана становлять значну загрозу для українських військових і техніки.

"Минулого тижна рашистські безпілотники-камікадзе "Shahed-136", яких перефарбували і перейменували в РФ на "Герань-2", все частіше почали з'являтися на бронетанковими і аритлерійськими позиціями на північному сході Харківщини, тобто в тій частині, де вони її ще контролюють, вони почали застосовувати дрони. За словами представника однієї з наших бригад, в зоні відповідальності його бригади, удари цих дронів знищили дві наші САУ-152, дві САУ-122, а також два бронетранспортери", - каже експерт.

Жданов пояснює, що складність протидії цим БПЛА у тім, що дрони – маленькі і літають дуже низько, так що українським ППО буде важко їх засікти.

Також експерт зазначає, що у черговому пакеті військово-технічної допомоги від США є пункт, про малі засоби боротьби з безпілотниками, "і швидше за все, ось ці маленькі протибезпілотні рушниці і будуть застосовуватися проти цих маленьких, низьколітальних боєприпасів, що баражують".

"Але тим не менше, починає підтверджуватися інформація, що дронів було поставлено не 10, не декілька десятків, як ми припускали, а набагато більше, і російська сторона починає їх активно застосовувати, що для нас це зовсім недобре", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ підтверджують застосування російською армією в Україні іранських безпілотників "Shahed 136" та інших модифікацій. Українські захисники кажуть, що така ціль надзвичайно складна і для того, щоб її збити, потрібні додаткові системи.

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