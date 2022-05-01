Для обходу міжнародних санкцій Росія намагається залучити треті країни

Для уникнення санкційних обмежень Росія, маючи тісні взаємозв’язки у рамках економічних та інших союзів та об’єднань, намагається залучити треті країни.

Через накладені міжнародні економічні санкції економіка Росії зазнає руйнувань і деградує, особливо в галузі залежних від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.

Через це країна-окупант намагається залучити треті країни, щоб уникнути санкційних обмежень. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"За даними воєнної розвідки України, москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від рф, що також відповідає інтересам кремля", - повідомляють у розвідці.

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За інформацією ГУР Міноборони, Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих країн вже створено понад 200 компаній.

"Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії рф проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та росії. Провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ “Ульяновский механический завод” залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що війська Росії, які варварськи напали на Україну 24 лютого і цинічно знищують її територію вже 67 днів, націлені незаконно окупувати Херсон у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.