Для обстрілу України РФ задіяла 11 літаків, кораблі та наземні ОТРК - Генштаб

Росія здійснила масований ракетний удар по території України. Атаковані Київ, Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Чернігівщина, Житомирщина та інші регіони.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, задіяно 8 літаків Ту-95, 3 – Ту 160 з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода, кораблі та наземні ОТРК «Іскандер»

"Станом на 12.26 російська армія застосувала понад 83 крилаті ракети. Протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ, збила 52 повітряні цілі. 43 з них – крилаті ракети. Крім того ворог задіяв для ударів іранські БПЛА типу Шахід -136 з території білорусі та тимчасово окупованого українського Криму. За попередньою інформацією 9 з них - знищено", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що остаточна інформація поки що уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, з 8 години ранку російські окупанти атакували Україну ракетами. Вони поцілили у центр Києва, також були влучання у Дніпрі, Львові, Кременчуці тощо.

Одночасно з Києвом вибухи пролунали у Дніпрі. На місці влучань здійнявся дим. На місце виїхали оперативні служби.

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