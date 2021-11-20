Для охорони кордону з Білоруссю: Україна отримала два французькі гелікоптери Airbus Helicopters (фото)

В МВС заявляють, що Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі.

Авіаційні підрозділи Державної прикордонної служби України отримали два французькі гвинтокрили Н-125 компанії Airbus Helicopters, які використовуватимуть для охорони ділянки кордону з Білоруссю.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, сьогодні, 20 листопада, ці гелікоптери прибули до Києва.

Зазначається, що прикордонники від січня 2020 року вже отримували два гелікоптери типу Н-125. Однак нові машини краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

"Сьогодні прикордонники отримали чергові два гелікоптера Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням. Воно дозволяє вдень та в ночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів",- зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.



Варто зазначити, що у 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8 тисяч 850 метрів над рівнем моря.

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Раніше повідомлялося, що 18 листопада, Рада розширила права Державної прикордонної служби для захисту кордону та дозволила застосовувати особовим складом бойової техніки та озброєння.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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