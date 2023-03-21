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Для отримання громадянства України відтепер потрібно скласти 3 іспити: важливе рішення Ради

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1944
Час на прочитання
1 хв
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Для отримання громадянства України відтепер потрібно скласти 3 іспити: важливе рішення Ради

Фото: Pexels

Рада проголосувала за нові правила для прийняття громадянства України.

Верховна Рада прийняла закон про умови прийняття до громадянства України. Відтепер охочі отримати український паспорт будуть змушені скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

 Законопроект №7606 у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

"Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою", – зазначив Железняк.

У пояснювальній записці зазначено, що іноземці, які вже отримали український паспорт, зокрема ті, "що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ",  мають змогу впродовж 2 років мають скласти іспит.

Раніше повідомлялося, що Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін підписав закон про громадянство українців.

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Дата публікації
Перегляди
1944
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