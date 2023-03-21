Для отримання громадянства України відтепер потрібно скласти 3 іспити: важливе рішення Ради

Верховна Рада прийняла закон про умови прийняття до громадянства України. Відтепер охочі отримати український паспорт будуть змушені скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №7606 у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

"Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою", – зазначив Железняк.

У пояснювальній записці зазначено, що іноземці, які вже отримали український паспорт, зокрема ті, "що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ", мають змогу впродовж 2 років мають скласти іспит.

Раніше повідомлялося, що Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін підписав закон про громадянство українців.

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