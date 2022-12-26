Для отримання премії: Сейм Литви запросив Зеленського до Вільнюса

Сейм Литви направив президенту України Володимиру Зеленському запрошення приїхати в січні 2023 року до Вільнюса для отримання премії Свободи.

Про це повідомляє LRT.

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і 13 січня подивимося, яким буде рішення... Мабуть, очікувати його приїзду не дуже реально", – сказала голова Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

Вона зазначила, що наразі складається програма урочистостей, а також розглядається питання про те, хто міг би вручити нагороду Зеленському. За словами Чміліт-Нільсен, на цей раз під час складання програми буде враховуватися той факт, що "лауреат особливий".

За законом премія Свободи вручається в литовському парламенті під час урочистого засідання, присвяченого Дню захисників свободи, – 13 січня. У цей день вручаються статуетка і 5 тисяч євро.

Офіційний візит Зеленського до США

Нагадаємо, за 10 місяців повномасштабної війни РФ проти України Володимир Зеленський здійснив лише один єдиний візит за кордон. Це була поїздка 22 грудня до США, де він зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом та виступив у Конгресі. Головною темою переговорів лідерів України та США була війна та військова допомога Києву.

До цього Зеленський попри пропозиції різних держав виїхати на період війни не покидав межі України. Це була його принципова позиція. Натомість президент не один раз відвідував найгарячіші точки на лінії фронту та деокуповані міста. Перед візитом до Вашингтона, Зеленський побував у Бахмуті, який вже не один місяць штурмують росіяни.

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