Для отримання смартфона вакцинованим пенсіонерам потрібно буде записатися: у Мінцифри повідомили терміни

Для отримання смартфона вакцинованим пенсіонерам потрібно буде записатися: у Мінцифри повідомили терміни

Які саме це будуть смартфони, поки не визначено.

Українцям віком від 60 років, які вакцинувалися проти коронавірусу, дадуть безкоштовно смартфони, але для цього їм потрібно буде записатися. Приймання заявок розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу.

За його словами, буде анонсовано, коли саме пенсіонерам почнуть видавати смартфони. Які саме це будуть пристрої, ще не визначено. Також він не уточнив, за рахунок яких коштів видаватимуть смартфони.

"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів, - залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - сказав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці, віком від 60 років, отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.

Як повідомлялося, українці віком від 60 років тепер можуть придбати медикаменти через програму "єПідтримка". Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через Інтернет.

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