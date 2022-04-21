Для переходу на українську мову стартує проєкт "Єдині": як зареєструватися

Для переходу на українську мову стартує проєкт "Єдині": як зареєструватися

У Україні 25 квітня стартує мовний проєкт "Єдині", спрямований на підтримку тих, хто переходить на українську мову.

"Єдині" – це 28-денний курс, в межах якого учасники отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, що допоможуть подолати мовний бар'єр; візьмуть участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті.

Про це повідомили у пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови.

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"Сьогодні ми спостерігаємо величезну увагу до курсів вивчення української мови. Адже велика кількість українців із початку повномасштабної війни Росії проти України прийняли рішення про перехід на державну мову. За останній місяць мережа безоплатних курсів стала максимально розгалуженою", – йдеться в повідомленні.

Участь у проєкті безкоштовна.

Для реєстрації потрібно залишити свої контакти в цій гугл-формі та приєднатися до Facebook-сторінки проєкту.

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