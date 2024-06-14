Для перемоги України у війні обіцянок Заходу недостатньо: гучна стаття NYT

Захід забезпечує Україну зброєю в такій кількості, щоб вона могла стабілізувати фронт, але для перемоги над Росією потрібно набагато більше. Безпекові угоди, підписані останнім часом Україною з державами "Великої сімки" та ще десятьма країнами, передбачають посилення військової і фінансової допомоги, але не зрозуміло, наскільки дієвими будуть ці обіцянки.

Про це пише The New York Times.

Автори статті пишуть, що країни-партнери спізнилися зі своїми новими зобов’язаннями. В результаті останніми місяцями Україна втратила деякі свої позиції на фронті, а удари російських ракет зруйнували вкрай важливі об'єкти енергетичної інфраструктури.

За словами голови незалежної дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, в Україні сприймають обіцянки партнерів "з обережним оптимізмом".

"Ми щиро вдячні за будь-яку допомогу, і якщо ми вчасно отримаємо всю необхідну зброю та боєприпаси, це дасть нам шанс стабілізувати лінію фронту. Але цього недостатньо, щоб говорити про звільнення окупованих територій і перемогу як таку", – наголосив Кузан.

Натомість в українському уряді підписання безпекової угоди з США сприйняли з ентузіазмом. Однак видання зазначає, що ця угода не дає конкретних гарантій з боку США. Документ лише фіксує зобов'язання уряду США співпрацювати з Конгресом у питанні надання військової допомоги Україні.

Враховуючи багатомісячну епопею з ухваленням останнього пакету американської допомоги, виконання цієї обіцянки може бути проблематичним.

Ба більше, документ передбачає, що угода може бути розірвана за ініціативи будь-якої зі сторін. Тобто, якщо на виборах президента США в листопаді цього року переможе Дональд Трамп, він може відмовитися від зобов'язань, взятих від імені уряду США президентом Джо Байденом.

Журналісти NYT поспілкувалися і з пересічними українцями, щоб дізнатися їхню думку щодо нових безпекових угод, підписаних президентом Володимиром Зеленським і лідерами 17 світових держав.

"Незрозуміло, що саме дадуть нам домовленості про безпеку, коли вони набудуть чинності, чи це просто комунікація. Загалом, що вони означають? Що вони забезпечують? Ніхто не розуміє", — сказав виданню мешканець Києва.

Нагадаємо, що відомо про безпекову угоду з США і чи допоможе це Україні, якщо Трамп стане президентом.

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