Для переселенців виділять 53 тис. квартир вже цього року - ОП

Для переселенців виділять 53 тис. квартир вже цього року - ОП

Цього року влада збирається надати 53 тис. квартир для вимушених переселенців.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що тимчасове житло отримає близько 186 тис. українців.

Про це він сказав під час брифінгу 29 квітня.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями", — каже Тимошенко.

За його словами, усі ці квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у свої домівки ці квартири віддадуть людям, які роками стояли у черзі на житло.

"Наше завдання – зробити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного населеного пункту, від найменшого села до великого міста", – зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП каже, що вже протягом цього тижня влада отримає від усіх балансоутримувачів детальну інформацію щодо потреб населення.

"Після їх консолідації орієнтовно до 5 травня ми зможемо перейти до розробки концепції відновлення та модернізації", – прогнозує Тимошенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 27 квітня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад обговорили питання післявоєнної відбудови держави. Зокрема, йшлося про відбудову та викуп готового житла – не тільки для тих, хто його втратив у війні. Зеленський наголосив, що від місцевої влади очікує конкретних запитів і пропозицій.

Кирило Тимошенко провів брифінг щодо відновлення звільнених від російських окупантів територій

Читайте також: