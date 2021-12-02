Для підтримки виплат тисячі від Зеленського в Україні запрацюють 100 офлайн-центрів

Для підтримки виплат тисячі від Зеленського в Україні запрацюють 100 офлайн-центрів

Ця тисяча гривень не обкладається податком та не впливає на розмір субсидії.

100 офлайн-центрів підтримки планується відкрити в Україні для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію. Також розглядають можливість купівлі книг українських видавців на ці кошти.

Про це у кулуарах парламенту у четвер, 2 грудня, повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, пише "Інтерфакс-Україна".

"Законопроєкт, який було ухвалено у першому читанні, щодо виділення 3 млрд грн цього року на так звану тисячу гривень для вакцинованих українців, тепер передбачає, що цю суму буде підвищено до 8 млрд грн... Для того, щоб розпочалася програма з виплати цієї тисячі гривень, працюватимуть 100 офлайнових центрів підтримки, де зможуть надавати допомогу громадянам, щоб цю тисячу гривень було одержано", - сказала Шуляк.

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Вона також наголосила, що ця тисяча гривень не обкладається податком та не впливає на розмір субсидії. За словами Шуляк, також розглядають можливість купівлі книг українських видавців на ці кошти.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Перелік послуг, на які вакциновані українці зможуть витратити тисячу від Зеленського, розширили. Щеплені громадяни почнуть отримувати тисячу від 19 грудня.

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