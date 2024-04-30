Для пишного квітіння впродовж цілого літа: чим підживити троянди навесні

Навесні перед або під час квітіння — найкращий час, щоб підживити троянди. Тоді вони будуть квітнути все літо. Чим підживити троянди, щоб довго квітнули — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Здоровий та пишний розарій — мрія кожного садівника. Трояндам потрібна підгодівля, щоб вони довго квітнули. Щоб утворювалося більше бутонів, додайте фосфор, а для нарощення здорової та пишної зеленої маси — азот. Особливо важливо підживлювати молоді квіти. Але і переборщувати з добривами неварто, адже тоді на пагонах з'являться опіки.

Чим підживити плетисті троянди: мінеральні добрива

На ринку чи в спеціальному агромагазині можна придбати мінеральні добрива, які потрібні для пишного квітіння троянд. Вносять їх лише в сухі вечори в період, коли пуп'янки набухають. Ось короткий перелік мінеральних добрив, які полюбляють троянди:

фосфорно-калійні — вони потрібні, щоб троянди швидше зацвіли та утворили більше бутонів, також допомагають зміцнити імунітет рослини;

— вони потрібні, щоб троянди швидше зацвіли та утворили більше бутонів, також допомагають зміцнити імунітет рослини; азотні — для живлення корисними речовинами, які потрібні для яскравого і пишного квітіння, зміцнення кореневої системи;

— для живлення корисними речовинами, які потрібні для яскравого і пишного квітіння, зміцнення кореневої системи; кальцієва селітра — вносити потрібно в період розвитку бутонів (перед цим не забудьте рясно полити ґрунт);

— вносити потрібно в період розвитку бутонів (перед цим не забудьте рясно полити ґрунт); сульфат калію — краще вносити наприкінці травня, щоб запобігти хворобам троянд;

— краще вносити наприкінці травня, щоб запобігти хворобам троянд; аміачна селітра — вносити рекомендовано перед підгортанням кущів;

— вносити рекомендовано перед підгортанням кущів; гумат натрію — він є стимулятором росту, яким потрібно обприскувати стебла і листя троянд перед періодом квітіння.

Зверніть увагу, що перед внесенням будь-яких добрив потрібно уважно прочитати інструкцію. Не можна перевищувати запропоновану дозу, інакше можна спалити рослину.

Підживлення троянд народними методами

Гній для троянд

Підгодівля перепрілим гноєм чи компостом дуже подобається трояндам, але не можна використовувати свіжий гній, тому що на коренях можуть з'явитися опіки. Підживлення троянд компостом проводять одразу після обрізання, коли бруньки почали вже набухати. Можна вносити добриво прямо у ґрунт — на один кущик потрібно 300 г.

Під час зростання нових пагонів також рекомендовано використовувати розчин гною. Його змішують з водою у співвідношенні 1:10, а потім залишають у сонячному місці на 10 днів. Далі потрібно ще раз розвести рівною кількістю води. Цим добривом троянди слід поливати у сухий день.

Відходи з кухні

Різноманітні кухонні відходи також підходять для підгодівлі троянд. Для підживлення можна використовувати:

яєчна шкарлупа — вона живить кущики кальцієм та магнієм, які потрібні для квітіння;

чайні пакетики — вони досить швидко розкладаються у ґрунті, живлячи троянду азотом, а ще допомагають відлякати шкідників;

бананова шкірка — земля буде збагачена калієм, що зміцнить коріння троянди, також відлякує комах.

Всі ці відходи потрібно вносити у ґрунт біля стебла рослини під час перекопування ділянки.

Попіл для підживлення троянд

Деревний попіл багатий на калій та фосфор, які дуже потрібні всім сортам троянд. Така підгодівля додатково відлякує грибок. Попелом підживлювати троянди дуже просто. Потрібно просто присипати ним землю навколо стебла рослин у сухий день. На 1 кущик потрібно 200-300 г попелу — залежно від розміру куща.

Коли пуп'янки троянди навесні вже набухнуть, можна підживити троянди настоєм з попелу. Речовину змішують із водою (співвідношення 1:2), настоюють два дні, а потім обприскують кущі.

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