Для покарання винних: Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Швейцарія приєднається до Реєстру збитків, завданих війною Росії проти України. Рішення прийняли на засіданні Федеральної ради 30 серпня.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Деталі

Це членство наголошує на підтримці Швейцарії тих, хто постраждав від війни, а також політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з урядом України на конференції з відновлення України 2022 року в Лугано.

Так, у реєстрі документуватимуться докази та інформація про збитки, втрати або шкоду, завдану агресією Російської Федерації проти України, українській державі та всім фізичним та юридичним особам. Він сприятиме міжнародним зусиллям щодо відновлення справедливості щодо жертв військової агресії Росії проти України, а також посилить зусилля щодо боротьби з безкарністю та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у травні 2023 року Рада Європи заснувала Реєстр збитків, до якого приєдналися 37 держав-членів Ради Європи, а також Канада, США, Японія та Європейський Союз. Йдеться про базу даних, що містить докази та інформацію про збитки, завдані Україні Російською Федерацією.

Читайте також: