Для проходження ВЛК не потрібно буде відвідувати ТЦК — Міноборони

Застарілу систему проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) буде змінено. Реформа відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Чинна система ВЛК є недосконалою, оскільки, з одного боку, дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями.

Проведена реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

“Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ)”, - повідомили в Міноборони.

Дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять електронний кабінет ВЛК. Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.

Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.

Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться, що дозволить спростити перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit анонсувала впровадження наступного року обміну даними між реєстром "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). За її словами, це фактично буде електронною ВЛК.

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