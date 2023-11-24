Для промивання мізків: росіяни завозять більше вчителів російської мови на ТОТ

Загарбникам в Україні не раді, та вони вперто намагаються протидіяти цьому шляхом терору пропаганди.

На тимчасово окуповані території продовжують прибувати російські вчителі. Окупаційна адміністрація ставить перед ними єдине завдання – промивання мізків українським дітям.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Нову партію гастролерів з Тюмені окупанти завезли до шкіл Сорокине (Луганська область). Йдеться саме про вчителів російської мови та літератури, які прибули в регіон задля русифікації", – зазначають в українському підпіллі.

Додається, що на ТОТ окупанти мають дефіцит так званих "педагогів", які спеціалізуються на мові та історії. Як відомо, саме ці предмети є найважливішими в політиці зміни самоідентифікації українських дітей. Тому ворог змушений ввозити відповідних спеціалістів з РФ у школи, які виконують роль пропагандистських осередків.

Нагадаємо, на ТОТ окупанти нервують через велику кількість дітей, які хочуть вивчати українську.

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