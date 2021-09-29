Для Путіна це буде складна розмова, бо Зеленський вестиме її з наступальних позицій – Кулеба про зустріч президентів України і РФ

Для Путіна це буде складна розмова, бо Зеленський вестиме її з наступальних позицій – Кулеба про зустріч президентів України і РФ

Кулеба заявив, що Зеленський не чекає "доброї волі" Путіна, а нав'язує власний порядок денний переговорів.

Потенційна майбутня розмова президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним для останнього буде складною. Адже українська сторона жорстко захищатиме національні інтереси України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі РБК-Україна.

За його словами, Україна наразі продовжує працювати над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський вестиме її з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші "червоні лінії" та жорстко захищатиме національні інтереси України", - заявив Кулеба.

Мета Києва, як уточнив Кулеба, досягнути справедливого миру в Україні, припинити вбивства військових і цивільних мешканців, деокупувати Донбас та Крим. Міністр зазначив, що Зеленський не чекає "доброї волі" Путіна, а нав’язує власний порядок денний переговорів.

"Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу та Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією Нормандського саміту та загалом створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні переговори щодо припинення агресії", - повідомив голова МЗС.

Кулеба додав, що переговори Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня у Києві надали новий поштовх динаміці у "нормандському форматі". Саме після Україна, зі слів голови МЗС, розпочала новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки "нормандського саміту", який планує провести ще за участі Меркель.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков також заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але для організації їхніх особистих перемовин "каменем спотикання" мовляв є позиція Києва щодо "Мінських" угод.

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