Для Путіна важливо, щоб Зеленський не дожив до кінця війни — Портников

Фізична ліквідація президента України Володимира Зеленського є однією з важливих цілей Путіна і російського політичного керівництва.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він нагадав, що президент держави-агресорки Володимир Путін неодноразово заявляв, що удари по центрах ухвалення рішень є важливою ціллю цієї війни.

“Росія робитиме все можливе, щоб Зеленський не дожив до кінця цієї війни. Це абсолютно логічно з їхньої точки зору, щоб ліквідувати саму інституцію [президента], і продемонструвати, що в Україні немає захищених місць чи людей”, - наголосив Портников.

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За його словами, таким чином у Кремлі прагнуть засвідчити силу російської державності і слабкість української.

Вітай Портников вважає, що період до інавгурації Дональда Трампа буде одним із найнебезпечніших, оскільки Путін прагне продемонструвати обраному президенту США, що він буде виступати з позиції сили.

"Ідея про те, що Путін боїться нового американського президента і намагається йому догодити, є дивною і не має нічого спільного з реальністю... Для Путіна будь-який президент Сполучених Штатів є ворогом. Путін може сподіватися, що йому вдасться залякати нового президента, налаштованого на пошук компромісів з Москвою, ефективніше, ніж це було з його попередником. Президент Байден був ідеалістом, а Трамп - прагматик. З точки зору Кремля, якщо показати прагматику силу, він поступиться”, - сказав він.

На думку журналіста, Росія не збирається ні закінчувати, ні припиняти війну, оскільки її мета - капітуляція України, з подальшим перетворенням її території на мережу областей Російської Федерації.

“Можливо, ми будемо в такій війні багато років. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки, підкреслив, що війна закінчиться після рішення Верховної Ради України про приєднання до Росії”, - підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, напередодні, 3 січня, президент Володимир Зеленський розповів, як він бачить Дональда Трампа і його роль у вирішенні війни.

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