Для росіян найважливіше, що суспільство розколюється: Максим Жорін – про конфлікт з Фаріон

Ірина Фаріон – професійна провокаторка, яка на сьогоднішній день зробила все на руку нашому ворогові.

Про це розповів в інтерв’ю Роману Бебеху на YouTube-каналі "Бомбардир" майор ЗСУ Максим Жорін, який у минулому був командиром полку "Азов", а зараз є заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади.

"Я вважаю, що вона дуже професійний провокатор. Навіть змогла мене спровокувати на реакцію, хоча мені не дуже подобається взагалі рівень цієї дискусії, що я в ній з'явився. Я відверто вважаю, що ця пані зробила все на руку нашому ворогу на сьогоднішній день. Треба розуміти, що для росіян узагалі байдуже, в них дуже круто це розвинуто, і це треба визнати... Американці навіть окрему книжку написали, як вони відстежили, як росіяни впливають навіть на внутрішні конфлікти, кризи в суспільстві всередині інших країн. Їм це вдавалося робити навіть у Сполучених Штатах, а у нас їм це робити набагато легше, тому що агентури тут набагато більше, працювати з нами набагато легше, ми тут поруч", – пояснив військовий.

На думку Максима Жоріна, те, що зробила Фаріон – це повністю гра росіян на розпалювання всередині українського суспільства конфліктів, яких не існує.

"Я не вважаю, що в Україні є мовний конфлікт. Я просто відмовляюсь вірити, що він є. Я вважаю, він розпалюється винятково росіянами. В армії є люди, які розмовляють винятково російською мовою. Якщо ти не знав, що в цій країні є багато людей, яким навіть у школах не викладали українську мову, отже, ти – слаборозвинена людина. Для росіян байдуже, хто переможе – чи Фаріон вигнали б з універу, чи мене з армії. Для них найважливіше, що суспільство розколюється. Є конфлікт, в якому суспільство не може об'єднатися. Вона цього досягла, результат отримала", – резюмував заступник командира 3-ї ОШБр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Третя штурмова: зрадники в штабах, сокира для Редіса, провокації Фаріон, зеки в армії".

Нагадаємо, мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон ніяк не вгамується і продовжує свої "мовні війни". Вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою покарати командирів "Азову". На думку Фаріон, відомі українські військові майор ЗСУ Максим Жорін і начальник штабу бригади "Азов", захисник Маріуполя Богдан Кротевич "паплюжать честь українського офіцера".

Раніше Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

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