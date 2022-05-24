Для Росії вступ України в ЄС означає остаточний похорон їхніх імперських амбіцій - Шмигаль

Україна має амбітні цілі та системний план, як стати членом європейської родини найближчим часом, зазначив прем'єр.

Рівно три місяці тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За ці три місяці наш народ пережив більше випробувань, ніж за попередні 30 років незалежності. Сьогодні ми стоїмо перед найбільшими викликами за всю нашу сучасну історію. Але стратегічно Україна вже перемогла.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 травня.

"Кремлівський режим роками мріяв зупинити нашу інтеграцію на Захід. Для Росії вступ України в ЄС означає остаточний похорон їхніх імперських амбіцій. Після повномасштабного вторгнення російське керівництво сподівалося, що інтеграція України в ЄС зупиниться. Натомість ми лише пришвидшили цей процес. Україна має амбітні цілі та системний план, як стати членом європейської родини найближчим часом", - зазначив він.

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Шмигаль наголосив, що уряд готовий швидко провести необхідні зміни, впровадити необхідні європейські регуляції та інтегруватися у європейські проєкти.

"Для цього нам не потрібно ні 10, ні 15 років. Ми довели, що можемо робити все це набагато швидше", - резюмував він.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, як Україна допоможе Європі відмовитися від російського вугілля та зменшити споживання газу.

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