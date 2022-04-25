"Для російських загарбників Великдень нічого не означає", — Зеленський

Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною й тотальною брехнею зроблене проти мирних міст – усе, що робить Росія на території України, – це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 25 квітня повідомив, як війська РФ обстрілювали українські міста під час великодніх богослужінь.

Він повідомив, що окупанти обстріляли Чугуїв Харківської област, вбили дорослих та дітей.

"Тож чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста й громади? Які обстріляли Чугуїв Харківської області. Які вбили на Великдень ще двох дітей у Донецькій області – дівчаток пʼяти й чотирнадцяти років", – запитав Зеленський у світової спільноти.

Він також зазначив, що ворог знов не відкрив гуманітарні коридори.

"І не християни люди, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя. Не християни люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів. Тим паче кожен знає, зокрема і в Росії, що до 24 лютого в усіх українців в усіх куточках України була змога святкувати Великдень вільно в будь-якому храмі й без будь-яких "гуманітарних" наборів", – додав президент України.

Зеленський повідомив про те, що російські окупанти намагаються збудувати в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей жорстокий окупаційний режим, тримають людей у заручниках, катують людей. Які навіть у Великдень не давали людям залишити окуповану територію, погрожували смертю.

Росії пропонувалося великоднє припинення вогню. Але православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.

"Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", – додав президент України.

Зеленський висловив вдячність українським поліцейським, усім працівникам Служби безпеки України, а також усім, хто відповідав за безпеку на Великдень, за те, що вчора, 24 квітня, не допустили жодної провокації. Усього того, що російські пропагандисти анонсували напередодні.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Кременчук, за вечір по місту прилетіли 9 ракет.

Читайте також: