Для розмінування звільнених територій створено 10 батальйонів і три роти – заступник міністра оборони

Для збільшення потенціалу України з питань розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів звільнених територій створено 10 батальйонів і три роти.

Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Провів робочу нараду за участі керівництва Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, командування Сил підтримки ЗС України та Держспецтрансслужби щодо збільшення потенціалу з питань розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів звільнених територій (...) Підрозділи укомплектовані особовим складом. Наразі триває їх доукомплектування автомобільною, спеціальною технікою та обладнанням, всебічне забезпечення, а також сертифікація", – повідомив Павлюк.

Він також зазначив, що Україна є найзамінованішою державою світу. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії понад 174 тисяч кв. км території потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

"Спрямування ресурсів на очищення нашої землі від російського залізяччя є незмінним пріоритетом", – додав заступник міністра.

Тим часом ворог намагається зменшити "сіру зону" та звузити завойовані українською армією плацдарми на лівобережжі. На південному фронті російські окупанти йдуть в атаку мінними полями, які вони ж самі облаштували у так званій “сірій зоні”.

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