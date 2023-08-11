Для школярів, які перебувають за кордоном, в Україні запроваджують нову форму навчання

Уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області для українських дітей, які перебувають за кордоном. Учні вивчатимуть український компонент шкільної програми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в п’ятницю, 11 серпня.

За його словами, близько мільйона дітей зараз перебуває за межами України. Прем’єр-міністр зауважив, що уряд сприятиме збереженню їхнього зв’язку з батьківщиною та поверненню додому.

Також читайте Які зміни відбудуться в українській системі освіти — Оксен Лісовий розкрив деталі

Для цього, зокрема, українські школярі за кордоном проходитимуть українську шкільну програму 6-8 годин на тиждень. Решту предметів, повідомив Шмигаль, діти опанують в школах країн, де перебувають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично.

Очільник уряду наголосив на актуальності онлайн-освіти і повідомив, що для цього в регіони спрямували “понад 130 тисяч приладів для учнів і вчителів”, а найближчим часом буде доставлено ще 40 тисяч.

Нагадаємо, станом на кінець липня близько 65% закладів освіти в Україні було обладнано укриттями.

Читайте також: