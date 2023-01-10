“Для сина цей переїзд був дуже болісним”. Як адаптувати дитину до переїзду за кордон

“Я киянка Настя, разом із сином Іллею намагаюсь жити далі в Німеччині. 3-го березня ми приїхали в місто Дрезден і до цього часу ми тут знаходимось, тут живемо”.

За даними Міністерства освіти, через війну за кордон виїхало майже п'ятсот тисяч дітей шкільного віку. Переїзд на нове місце та втрата стабільності обертаються для маленьких українців тотальним стресом. Як допомогти дитині адаптуватися на новому місці? 8-річний Ілля зізнається, що він і досі не може звикнути до Німеччини.

“Для сина цей переїзд був дуже болісним, нам це вилилось у сльози, істерики, він дуже хотів повернутись, йому все не подобалось – ані мова, ані все інше, він хотів повернутись якнайшвидше”, – каже мама Настя.

Психологи відзначають кілька найбільш типових проблем, які виникають у дітей під час вимушеного переїзду. По-перше, стрес через швидку зміну обставин і втрату почуття безпеки. Зрозуміти, що ваша дитина в стресі, допоможуть маркери поведінки.

“Це, наприклад перепади настрою, це порушення сну, дитина може прокинутися і кричати, це можуть бути прояви агресії, також це порушення харчової поведінки, уникнення спілкування, різні протести”, – звертає увагу психолог Олександр Конев.

“Син дуже сумує за домівкою. Спершу, коли ми переїхали, йому було дуже дуже тяжко, він сильно весь час плакав, просився додому. Я попросила рідних передати його книжки, його іграшки, аби йому було трошки спокійніше”, – пригадує Анастасія.

“Перше, що необхідно, це бути поруч, говорити, що я з тобою, я тебе підтримую, ти в безпеці, треба слухати дитину, сприяти її залученню до активностей”, – радить психолог.

Також допоможуть дрібнички, які будуть нагадувати дитині про залишений дім.

“Варто мати речі, важливі для дитини, бо вони асоціюються з безпекою, бо дитина взаємодіяла з ними, коли була вдома, – каже Олександр Конев. – Тут також варто звернути увагу на звички, які раніше були, треба впроваджувати ритуали, які вже були, звичний графік дня. Це теж буде давати дитині відчуття безпеки”.

Але головне – дати малюку достатньо часу на адаптацію.

“Не варто робити так, що щойно ви переїхали – і одразу на наступний тиждень ви шукаєте дитячий садочок, школу і так далі, дитині потрібна адаптація, це близько місяця-двох”, – зауважує Олександр Конев.

Після цього періоду дитину чекає нове випробування – школа. Цього року Ілля мав би піти до третього класу. Замість цього хлопчик навчається в інтеграційному класі разом з кількома іншими дітьми з України. Теоретично це має полегшити його перехід до німецького класу.

“Нас не перевели в німецькій клас, він зараз ще з українськими дітками, але вони наразі вивчають програму не так швидко, як ми, тобто, в українській школі в програмі вже є дроби, трьохзначні числа ми вчили, а в німецьких класах ще цього немає”, – розповідає Анастасія.

Освіта за кордоном відрізняється від української. Нові правила, нові підходи змушують дитину комплексувати, відчувати себе неповноцінною, дурнішою за інших. Зміна навчального закладу навіть у межах своєї країни – це стрес. Тому фахівці радять дати дитині максимум інформації про новий навчальний заклад.

”Ви можете прогулятись навколо школи, аби дитина звикла до цього місця. Познайомте дитину з класним керівником, це також знизить рівень стресу і новизни, – пропонує психолог. – Ще варіант – зробити карту школи: що де, які є кабінети, це також додасть впевненості”.

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На цьому етапі адаптації найголовнішою проблемою може стати мовний бар'єр. “Вони розмовляють німецькою, і мені поки що важко спілкуватися, – зізнається Ілля. – У моїй українській школі є англійська і немає німецької. А тут є німецька, а англійської немає”.

“Для дитини вивчити мову важко, Ілля не так швидко її освоює, спочатку у нього був блок на все, тож зараз він має проблеми, аби все вивчити швидко, – ділиться мама Іллі. – Тож у нас є мета до кінця року підучити мову, аби наступного року перейти до німецького класу”.

Фахівці виділяють кілька правил адаптації до нового мовного середовища. По-перше, не тиснути на дитину.

“Якщо батьки кажуть дитини, що вона має щось зробити до кінця року, це додаткове навантаження, – застерігає Олександр Конев. – Не варто так робити, так точно швидше не буде, бо поки дитина буде відчувати зайве навантаження, це може бути додатковим стоп-фактором, це може вилитись у протест, і мову вона не буде вчити”.

По-друге, поговоріть з дитиною про усі страхи, пов'язані зі спілкуванням новою мовою: чому вона боїться почати розмову, що таке жахливе може статися, якщо її не зрозуміють? По-третє, вивчіть слова, необхідні для задоволення базових потреб. Усе це допоможе дитині почуватися більш впевнено і адаптуватися до нового життя простіше. Навіть якщо ви не плануєте залишатися закордоном назавжди.