Для Сум наразі загрози немає: подробиці щодо витоку аміаку на хімічному заводі

Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.
З'явилися перші подробиці щодо витоку аміаку на "Сумихімпромі".
Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram-каналі.
- Наразі зона ураження становить близько 2.5 км.
- Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця.
- Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.
- Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто).
Правила поведінки в умовах викиду аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
- в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока з харчовою содою;
- одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- при потраплянні в очі − промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при ураженні шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.
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