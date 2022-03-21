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Для Сум наразі загрози немає: подробиці щодо витоку аміаку на хімічному заводі

Для Сум наразі загрози немає: подробиці щодо витоку аміаку на хімічному заводі

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Для Сум наразі загрози немає: подробиці щодо витоку аміаку на хімічному заводі

Вікіпедія

Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.

З'явилися перші подробиці щодо витоку аміаку на "Сумихімпромі"

Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram-каналі. 

  • Наразі зона ураження становить близько 2.5 км.
  • Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця.
  • Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.
  • Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто).

Правила поведінки в умовах викиду аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
  • якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • виведіть ураженого на свіже повітря;
  • дайте йому теплого молока з харчовою содою;
  • одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при потраплянні в очі − промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
  • при ураженні шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

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