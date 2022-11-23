"Для такої великої держави, як Росія, їх критична кількість": Повітряні сили про чисельність ракет у РФ

Росія не розраховувала витратити таку кількість ракет, яку вона вже витратила в Україні.
В Повітряних силах України відзначають, що останнім часом Росія зменшила ракетні атаки по Україні. Все через те, що відчуває дефіцит боєприпасів і накопичує їх для масивних атак.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, Росія виробляє новіші ракети - зараз це тип Х101 та "Калібри".
"Їхнє виробництво триває, воно не таке швидке і це добре. як ми бачимо, ракет суттєво поменшало. Ну не розраховували окупанти вести 9 місяців війну і витрачати увесь свій ракетний арсенал. Він ще є в наявності. але критично малий для такої держави як росія. Ракет с-300 у РФ ще багато", сказав Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що британська розвідка повідомила, що наступне після енергетики окупанти атакуватимуть дронами в Україні. За даними Великої Британії, командири РФ задумали, щоб іранські дрони атакували медзаклади.
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