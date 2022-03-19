Для тероборони Запоріжжя на понад $1 мільйон закупили бронежилети, шоломи і аптечки

Для тероборони Запоріжжя на понад $1 мільйон закупили бронежилети, шоломи і аптечки

На цей час завершується стадія надання дозвільних документів та погодження договорів і умов постачання.

Бійцям тероборони Запоріжжя закупили захисне спорядження на суму понад 1,15 мільйона доларів.

Йдеться про закупівлю тисячі бронежилетів і стільки ж кулезахисних шоломів та медичних аптечок стандарту НАТО.

На цей час завершується стадія надання дозвільних документів та погодження договорів і умов постачання.

"Ми провели велику кількість перемовин з різними постачальниками та вже визначилися, з яким саме закордонним партнером ми будемо співпрацювати. На цей час завершується стадія надання дозвільних документів та погодження договорів і умов постачання", - повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

500 тисяч доларів для українських захисників надійшли на рахунок створеного для цих потреб фонду Вадима Новинського, що дозволило досягнути цільової суми у 1,15 мільйона доларів.