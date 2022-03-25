Для тих, хто не вміє чи сумнівався у своїй українській: у Франківську запрацюють курси рідної мови

Для тих, хто не вміє чи сумнівався у своїй українській: у Франківську запрацюють курси рідної мови

Курси проходитимуть щодня.

В Івано-Франківську запровадили курси української мови для тих, "хто не вміє, ніколи не пробував чи сумнівався у своїй українській".

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Курси будуть проходити:

на базі ліцеїв №5, 7, 18, 22;

в тих освітніх закладах, де тимчасово поселені внутрішньо переміщені українці.

Графік занять - щодня:

о 14:00

о 15:00

о 16:00

Для того, щоб стати слухачем курсів, потрібно зареєструватися: заповнити онлайн-форму - https://bit.ly/35c88Jy.

Як повідомлялося, на Львівщині внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів запрошують до розмовного клубу "Говорімо українською". Його започаткували Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка" (МІОК) у партнерстві з Департаментом освіти та науки ЛОВА. Участь у клубі - безкоштовна, тож вступити туди можуть усі охочі вдосконалити свої знання української мови віком від 17 років.

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