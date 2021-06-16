Для українців відкриють території держрезиденцій "Залісся", "Конча-Заспа" та Бирючий острів

В ОП зазначили, що ці об'єкти десятиліттями були закриті від суспільства.

Українці зможуть без перешкод потрапити на території резиденцій "Залісся", "Конча-Заспа" та Бирючий острів.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він запевнив, що громадяни зможуть відвідувати об’єкти державної власності, які використовувалися чиновниками у власних цілях і були закритими для громадськості.

"…доступ громадян до об’єктів, які все життя були закритими, були на балансі Державного управління справами, використовувалися чиновниками, — це одне з основних завдань", — зазначив Тимошенко.

Зокрема, буде відкрито вільний доступ на територію Бірючого острова, де розташована державна резиденція президента Зеленського. Цього року на Бірючому острові обіцяють розпочати будівництво інфраструктурних туристичних об’єктів.

Крім того, українці можуть вільно відпочивати на території резиденції Державного управління справами в природному парку "Залісся" на Київщині.

За словами Тимошенка, наразі проводиться аудит земельних ділянок та будинків на території резиденції в Конча-Заспі.

"Щойно ми закінчимо аудит і розробимо нову територію, де можна відпочивати, ми відкриємо територію резиденції в Конча-Заспі, щоб там могли відпочивати люди", — пообіцяв він.

Раніше ТСН побачила резиденції у Конча-Заспі, де мешкали високопосадовці та судді.

Нагадаємо, що на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський доручив провести аудит державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими почала користуватися "низка незрозумілих осіб".

Новини України: з державних дач виселяють топ-чиновників часів попередніх президентів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання