Для українців за кордоном готують сюрприз, пов’язаний з військово-обліковим документом

Чинна заборона не працює на повернення чоловіків до України.

Військовозобов’язані українці за кордоном зможуть оформити паспорт без перевірки військово-облікових документів.

Про це в середу, 12 березня, повідомив журналістам віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, до постанови Кабміну, яка обмежує видачу і оформлення паспортів за кордоном для чоловіків, планують внести відповідні зміни.

Олексій Чернишов пояснює, що йдеться, зокрема, про можливість отримати новий документ тим чоловікам призовного віку, у яких завершується термін дії паспорта.

“Він перебуває, скажімо, Чехії, він чоловік, в нього закінчується паспорт, він приходить в ДП “Документ”, а йому кажуть: надай військові документи. І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні. Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку”, - додав він.

Чернишов підкреслив, що чинна заборона “не працює на повернення чоловіків” до України.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запровадив зміни до процедури перевірки військово-облікових документів для громадян, які живуть за кордоном і планують отримати паспорт. Паспортним службам доручили перевіряти їхні військово-облікові документи.

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