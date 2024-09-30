Для українців змінять правила виїзду за кордон на авто: коли і що буде нове

Нововведення зроблять систему міжнародного страхування більш прозорою, сучасною та захищеною від шахрайства.

Від 1 січня 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування "Зелена картка".

Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ).

Також читайте В Україні можуть змінити категорії водійських прав та встановити вікові обмеження: про що йдеться

Вільне ціноутворення за договорами міжнародного страхування

З 2025 року страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", базуючись на внутрішніх критеріях оцінки ризиків та інших ринкових факторах. На сьогодні, розмір страхових платежів за договорами міжнародного страхування є регульованим, але після ухвалення нового закону про автоцивілку (ЗУ про ОСЦПВВНТЗ, прийнятий від 17 червня 2024 року), страхові компанії отримають право самостійно встановлювати вартість цієї послуги. Ціноутворення стане конкурентним.

У МТСБУ вважають, що для водіїв це відкриває можливість порівнювати ціни та вибирати найбільш вигідні пропозиції.

Дія договорів міжнародного страхування починатиметься не раніше наступного дня після їх укладання

"Відповідно до вимог нового закону, міжнародний договір страхування набирає чинності з 00:00 годин дати початку строку його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору)", - йдеться на сайті.

Якщо інформація про укладений договорів страхування не відображається у Єдиній централізованій базі даних – страховий сертифікат "Зелена картка" може бути визнаний недійсним й, відповідно, транспортний засіб матиме статус незабезпеченого страховим захистом. В такому випадку водій не зможе перетнути кордон без чинного страхового сертифікату.

Директор Бюро "Зелена картка" в Україні Олександр Салайчук вважає, що така ініціатива зменшить кількість шахрайств з договорами страхування та дозволить уникнути підроблення страхових сертифікатів.

Перехід на електронний формат "Зеленої картки"

Однією з важливих змін є впровадження електронного формату страхового сертифіката "Зелена картка". З початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати. Водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої. Після впровадження цієї ініціативи поступово планується відмова від друкованих версій сертифікатів. Це значно спростить процедуру перевірки та зменшить ризики підробки страхових документів.

Нагадаємо, раніше розповідали, чому в Україні складно отримати талон для складання водійських іспитів.

Водійські курси для людей з інвалідністю – новий проєкт від МВС та першої леді

Читайте також: