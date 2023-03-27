Для України є рідкісними: у Чернівцях помітили екзотичних папуг (яскраві фото)

У Чернівцях помітили екзотичних зелених папуг, або ще як кажуть на них "папуги Крамера". Зазвичай, вони живуть в Південній Азії і низці районів Африки.

Про це повідомила одна із користувачок соціальних мереж Тетяна Гаврилова, яка опублікувала яскраві фото.

"Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка. Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, раніше тільки читала протягом півтора року, що в Чернівцях розплодилися зелені папуги, і їх бачать люди на деревах з десяток і більше. Стала вивчати питання, і це дивовижно. Виявляється, що це не поодинокий випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені", - йдеться у її дописі.

Як стверджує автор світлин, цей вид папуг витримує холод до -20 градусів.

"Бачила, що вони їдять насіння на деревах, переважно сидять на великих платанах (дерева), залітають в дупла", - написала вона.

Нагадаємо, раніше писали, що означає за народними прикметами, якщо пташка вдарилася у вікно.

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