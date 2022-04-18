Для українських дітей презентували нове харчування від "Нашої Ряби": першу партію передали на благодійність

Внаслідок бойових дій в Україні стан 7,5 мільйонів дітей різко погіршився. Гуманітарні потреби невпинно зростають. Уже сотні загинули, тисячі отримали поранення і мільйони разом зі своїми батьками втікли від війни, яка охопила цілу низку областей.

Навіть у мирний час малюки часто крім базових потреб у безпеці, спокійному сні, одязі потребують спеціального раціону, завдяки якому вони будуть зростати здоровими. Проте під час бойових дій забезпечити його надскладно.

Утім, українські виробники не зупиняються і в таких екстремальних умовах. Розробки тривають і наші діти мають доступ до якісного харчування. Ідея випускати дитяче харчування з курочки «Наша Ряба» зʼявилася задовго до війни. Для цього на одному з європейських заводів командою інновацій бренду був розроблений оптимальний рецепт за найвищої якості, а у березні збирались представити новий продукт дитячого харчування - «КОКО» для дітей віком від 6 міс. до 1,5 років.

У складі якісна курочка «Наша Ряба», органічні овочі і немає консервантів, доданої солі, барвників і ароматизаторів. Тому, продукція «КОКО» добре підходить для першого прикорму.

Першу партію вирішили не відправляти на полички магазинів, а скерувати на гуманітарну допомогу маленьким українцям, які найбільше цього потребували у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій і Полтавській областях. Також такі поставки вже очікують і в інших регіонах. Важливо, що розподілом продукції «КОКО» опікуються такі відомі благодійні організації і фонди, як «Карітас України», «Unicef Ukraine», «Фонд Маша», «Коло», «Твоя опора», «СОС Дитячі містечка України», «МХП – Громаді».

«Турбота про інших, єдність і добрі справи – це те, що допоможе Україні вистояти і перемогти. Якими б складними не були часи, «Наша Ряба» залишається поруч зі споживачами і підтримує українців», - переконані в компанії «Наша Ряба».