Для українських переселенців анонсували допомогу у 1050 доларів: умови отримання

Гроші для власного бізнесу можуть отримати переселенці, які проживають на підконтрольній території України.

Данська рада у справах біженців за фінансової підтримки урядів Швейцарії та Великої Британії надає фінансову допомогу українцям на початок, відновлення або розширення власного мікро-бізнесу. Програма передбачає надання бізнес-грантів у розмірі до 1050 доларів США.

Про це повідомляється на сторінці Данської ради у справах біженців.

Гроші для власного бізнесу можуть отримати переселенці, які мешкають на підконтрольній території України, а також люди, які зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, та проживають на неокуповані території країни.

Програма надання фінансової допомоги має на меті зробити українських переселенців конкурентними на ринку праці. Гроші перераховують на банківський рахунок.

Подати заявку можна на сайті організації. Наразі ще не відкрите приймання заявок, але українські біженці вже мають можливість підготувати документи.

Критерії відбору учасників програми:

Життєздатність та реалістичність бізнес ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації.

Наявність досвіду ведення бізнесу у заявника.

Актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї.

Особлива перевага буде надаватися сім’ям які мають соціальну або фінансову вразливість.

Заповнення заявки не гарантує автоматичної участі в програмі. Кожна заявка буде розглянута конкурсною комісією, яка вибере найкращі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як будуть виплачувати допомогу переселенцям у 2023 році.

Читайте також: