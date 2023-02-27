Для українських вчителів запустили безкоштовну платформу з готовими домашніми завданнями

В Україні для вчителів загальноосвітніх шкіл запустили сервіс, на якому вони можуть безкоштовно задавати домашні завдання онлайн з автоперевіркою.

Запуск платформи JustClass особливо актуальний в сьогоднішніх умовах, коли навантаження на вчителів зростає, а підвищення зарплат вчителів неодноразово переноситься. Спочатку через COVID-19, а тепер через повномасштабну війну. Однак представники Верховної Ради України обіцяють повернутися до цього питання відразу після закінчення війни.

Та що за часів пандемії, що зараз вчителі змушені постійно адаптуватися до нових і стресових умов. Наприклад, перевіряти сотні сфотографованих домашніх завдань у вайбері чи готувати навчальні матеріали як для онлайн, так і офлайн навчання через регулярні тривоги й обстріли.

Спростити навантаження на вчителів і зекономити їхній час взялася команда української онлайн школи JustSchool. Вона запустила платформу JustClass, на якій вчителі можуть безкоштовно задавати готові домашні завдання онлайн і не перевіряти їх. Для цього вчитель обирає завдання з бази, що налічує понад 1500 інтерактивних вправ, і надсилає учням згенероване посилання.

Система JustClass автоматично перевіряє й оцінює виконані завдання, а оцінки за 12-бальною шкалою зберігаються в особистому кабінеті вчителя й учнів. Усі вправи відповідають шкільній програмі. І наразі на платформі вже доступні завдання з математики, української та англійської мов. Незабаром команда методистів і вчителів JustClass опублікує завдання ще й з інших навчальних предметів.

З допомогою JustClass вчителі можуть також робити процес виконання домашніх завдань захопливішим. Адже всі вправи через свою інтерактивність і гейміфікацію допомагають учням зануритися в навчальний процес. А задоволення від виконання домашніх вправ і можливість обмежити час та приховати правильні відповіді допоможуть припинити списування в класі.

Нагадаємо, що раніше писали про те, що за даними опитування громадської організації GoGlobal, три чверті українських педагогів відчувають професійне вигорання. І в таких умовах корисно делегувати принаймні підготовку й перевірку домашніх завдань таким інтерактивним платформам, як JustClass.