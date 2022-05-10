Для українських власників тварин запустили платформу з безкоштовними онлайн-консультаціями

Для українських власників тварин запустили платформу з безкоштовними онлайн-консультаціями

В Україні запустили платформу Animal Help Ukraine, де власники тварин можуть отримати безкоштовні онлайн-консультації з ветеринарами зі США, Канади, Великої Британії та інших країн світу.

Консультації з ветеринаром відбуватиметься в чаті, оснащеному автоматичним перекладачем для подолання мовного бар’єру.

Про це ТСН.ua повідомили у фонді Galaxy Vets Foundation, який створив цю платформу.

Користувачі платформи зможуть відправити на свою електронну пошту запис чату та повернутися до нього пізніше.

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Українці зможуть проконсультуватися з професійними ветеринарами щодо:

харчування – як знайти альтернативи звичайному корму в умовах війни та перейти на натуральні продукти;

спокій тварини – як знизити тривожність та стрес улюбленця під час вибухів;

перша допомога – які врятувати тварину в екстремальних умовах;

екзотичні тварини – як допомогти тим, за ким потрібен особливий догляд;

медикаменти – що робити в разі відсутності необхідного препарату та які "людські" відповідники можна використовувати для лікування тварин.

Також сервіс має власну бібліотеку матеріалів та ресурсів. Там можна знайти рекомендації по догляду та поради зі збереження здоров’я домашніх улюбленців.

Окрім того, за цим посиланням можна звернутися по допомогу до фонду для притулків тварин, зоопарків та волонтерських організацій.

Нагадаємо, в Київській області волонтери врятували кішку з "патріотичними" очима.

#підтримай_лапки: як українці можуть допомогти тваринам зараз

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