Для вакцинованих CoronaVac українців відкрилася ще одна країна: куди і коли можна поїхати

Для вакцинованих CoronaVac українців відкрилася ще одна країна: куди і коли можна поїхати

Канада розширила перелік вакцин, з якими можна в’їхати до країни без тесту на коронавірус та карантину.

Уряд Канади розширив перелік вакцин, з якими можна в’їхати до країни без тесту на коронавірус та карантину.

Про це йдеться на сайті Агентства громадського здоров’я Канади.

Це, зокрема, три нові вакцини: Sinopharm (Сovilo), COVAXIN та Sinovac (CoronaVac), яку активно використовують в Україні.

Відтак, починаючи з 30 листопада 2021 року, ці три вакцини проти COVID-19, схвалені для використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я, будуть прийматися для подорожей до Канади та всередині неї.

Громадяни, які щепилися цими препаратами, не повинні надавати результати тесту на коронавірус перед в’їздом. Це також стосується дітей до 12 років, які з ними подорожують.

Раніше, уряд Канади дозволив в’їзд до країни без тесту на коронавірус і карантину громадянам, щепленим Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.

Нагадаємо, нещодавно у Канаді дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 років.

Читайте також:

У ЄС схвалили застосування пігулок для лікування COVID-19, які США можуть надати Україні

Чи можна відмовитися від COVID-щеплення, якщо є антитіла: відповідь МОЗ