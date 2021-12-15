Для виплати 1000 гривень за вакцинацію уже 1,7 млн українців оформили банківські картки

У пілотному проєкті “єПідтримка” опрацювали понад пів мільйона заявок.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про успішний старт пілотного проєкту щодо виплати тисячі гривень за вакцинацію, відзначивши, що банківські установи відкрили уже понад 1,7 млн віртуальних карток, на які будуть зараховані кошти.

Про це очільник уряду написав у середу, 15 грудня, у своєму Telegram-каналі.



Денис Шмигаль запевнив, що з 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу.

"За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень. За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий старт", - написав голова Кабміну в повідомленні.

Як відомо, витратити кошти можна буде на поїздки Україною, відвідування спортзалів, театрів та кінотеатрів, придбання книжок. А людям від шістдесяти років - дозволено купувати ліки.

Нагадаємо, скористатися коштами в рамках програми з підтримки громадян і бізнесу в умовах пандемії "єПідтримка" можна буде упродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів.

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