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Для вивезення з України понад 10 тисяч євро більше не потрібна довідка з банку

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Для вивезення з України понад 10 тисяч євро більше не потрібна довідка з банку

УНІАН

Йдеться про довідку про зняття готівки з власних рахунків.

Нацбанк України скасував на період воєнного стану вимогу про надання підтверджувальних документів банків при переміщенні валюти за межі України. 

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Згідно з повідомленням, раніше відповідні документи треба було надавати при переміщенні валютних цінностей (готівкової української та іноземної валюти, банківських металів) вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).

"Водночас звертаємо увагу, що вимога декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті) залишається чинною", ­– йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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