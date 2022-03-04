Для вивезення з України понад 10 тисяч євро більше не потрібна довідка з банку

Для вивезення з України понад 10 тисяч євро більше не потрібна довідка з банку

Йдеться про довідку про зняття готівки з власних рахунків.

Нацбанк України скасував на період воєнного стану вимогу про надання підтверджувальних документів банків при переміщенні валюти за межі України.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Також читайте НБУ дозволив зняття готівкової валюти: який ліміт

Згідно з повідомленням, раніше відповідні документи треба було надавати при переміщенні валютних цінностей (готівкової української та іноземної валюти, банківських металів) вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).

"Водночас звертаємо увагу, що вимога декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті) залишається чинною", ­– йдеться в повідомленні.