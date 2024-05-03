Для військовозобов'язаних запровадять новий документ єдиного зразка: у Генштабі розповіли деталі

Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою.

Для військовозобов'язаних в Україні запровадять новий документ єдиного зразка.

Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю виданню NV.

"Ті документи, які були видані до набрання чинності законом 3633 від 11 квітня 2024 року, відомий у суспільстві як закон про мобілізацію, залишаються чинними. У ці документи будуть внесені відповідні відмітки", – сказав Глущенко, відповідаючи на запитання, чи достатньо мати копію тимчасового посвідчення.

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Полковник додав, що зараз уже опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного, резервіста, призовника, за єдиною формою. Після затвердження Кабміном він набере чинності.

"Підсумовуючи: з набранням чинності постанови КМУ громадянам, у яких немає ВОД, видаватиметься документ установленого зразка. А ті, хто вже мають ВОД (військово-облікові документи – ред.), які видані до набрання чинності законом, є дійсними", – зазначив представник Генштабу.

Також Глущенко пояснив, що, крім посвідчення офіцера запасу, є військово-обліковим документом.

"У нас зараз широкий спектр ВОД. Наприклад, ВОД для військовозобов'язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами. Тому вони можуть бути різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату, зразка, для призовників, військовозобов'язаних і резервістів", – резюмував полковник.

Нагадаємо, у Генштабі дали поради українцям, які стоять у чергах до ТЦК.

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