Для ворога є "кілька сюрпризів": "Укренерго" - про новий опалювальний сезон

Росія готується бити по енергетичних об'єктаї восени-зимою, втім, українські енергетики мають для ворога "декілька сюрпризів".

Про це написав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Мережі.

За його словами, відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України, під чс якого Зеленський дав чіткі доручення щодо підготовки держави до нового опалювального сезону. "Укренерго" готується до найгіршого сценарію, але має план дій.

"Пріоритетом є відновлення електростанцій та високовольтної мережі. В роботі має бути вся доступна потужність. Наші підстанції будуть готові до пікових навантажень взимку.

- Ми забезпечимо технічну можливість достатнього обсягу імпорту електрики з ЄС. Таку можливість дає наше об'єднання з європейською енергосистемою і ми працюємо над збільшенням об'єму імпорту.

- Антидроновий та антиракетний захист об'єктів. Звісно, на 100% захиститися від російських ударів неможливо, але кілька сюрпризів ворогу енергетики готують", - йдеться у його дописі.

Основний інструмент, наголосив Кудрицький, - це єдність та співпраця. Фахівці енергетичної компанії працюють над підготовкою до зими 24/7.

"Як керівник однієї з основних інфрастуктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону", - попередив він.

Готовність енергетичної системи до зими

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що робота української енергосистеми взимку буде залежати від кількості обстрілів та їх наслідків, а це буде залежати від роботи протиповітряної оборони. Йому важко прогнозувати наслідки обстрілів енергосистеми.

Раніше в Міністерстві енергетики закликали українців готуватися до складного опалювального сезону. Там заявляють, що Росія не змінила минулорічну тактику і буде обстрілювати енергетичні об'єкти під час опалювального сезону 2023-2024.

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