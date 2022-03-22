Для ввезення гуманітарної допомоги до України потрібно лише заповнити декларацію: форма доступна за QR-кодом

Для ввезення гуманітарної допомоги до України потрібно лише заповнити декларацію: форма доступна за QR-кодом

Везете гуманітарну допомогу з-за кордону?..

Більше жодних дозволів від обласних військових адміністрацій, а лише декларування потрібно для ввезення гуманітарної допомоги в Україну під час війни.

Про це йдеться в офіційному каналі Львівської обласної військової адміністрації.

20 березня відповідні зміни до власної постанови №174 вніс Кабінет Міністрів України.

Згідно з документом, на час дії воєнного стану для ввезення гуманітарної допомоги на територію України потрібно лише заповнити декларацію, форма якої доступна за QR-кодом.

Заповнює її особа, яка перетинає кордон із гуманітарним вантажем.

Нагадаємо, з Києва направили гуманітарні вантажі до Чернігова, а також шукають можливості доставити їх Бучі і Гостомеля.

Про це лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко повідомив у своїх соцмережах.

«У столиці ми сьогодні робимо все для життєзабезпечення міста. Для створення резерву продуктів, ліків, товарів першої необхідності. Розподіляємо і надаємо допомогу тим, кому вона сьогодні найбільше потрібна. Також відправили гуманітарну допомогу в Чернігів. Намагаємося доставити в Бучу та Гостомель. Формуємо гуманітарні грузи на деякі інші міста», - наголосив Кличко