Для захисту Дністровської ГЕС потрібні засоби ППО: яка країна може допомогти

Виведення з ладу цього об’єкта енергетичної інфраструктури вплине не тільки на Україну.

Для захисту Дністровської ГЕС від обстрілів російської терористичної армії необхідні засоби протиповітряної оборони. З цього приводу уряд проводить консультації із західними партнерами.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в коментарі “Суспільне”.

За його словами, виведення з ладу цього об’єкта енергетичної інфраструктури вплине не тільки на Україну.

“Сподіваюся, західні партнери погодяться надати необхідні засоби ППО. Консультації тривають. Спроби вдарити [по станції] повторювалися декілька разів. Це означає, що ціль у ворога є", – зазначив Галущенко.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом обговорив потребу посилення української ППО для захисту Дністровської ГЕС від російських обстрілів.

Нагадаємо, 11 квітня США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем протиповітряної оборони для захисту від масштабних повітряних атак Росії.

Читайте також: