Для захисту власної домівки: голова МВС виступає за легалізацію носіння зброї

Для захисту власної домівки: голова МВС виступає за легалізацію носіння зброї

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вважає, що всі громадяни України повинні мати вдома зброю для самозахисту.

Очільник МВС переконаний, що українська суспільство підтримує ідею легалізації зброї.

Про це Монастирський сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Наші громадяни отримали тест на володіння зброєю починаючи від 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї в великих містах. Сьогодні більшість власників зброї перебувають на фронті: захищають нашу державу в Харківській, Донецькій Луганській Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", — розповів він.

Монастирський повідомив, що в парламенті готується до другого читання закон про обіг цивільної зброї.

"Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до другого читання. Концепція володіння має бути іншою, обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція — для захисту власної домівки в українця має бути зброя", — наголосив міністр.

За словами голови МВС, наразі саме українське суспільство змінило ставлення до обігу зброї. Якщо рік тому ледь третина громадян підтримувала ідею легалізації зброї, то зараз цей показник подвоївся.

Нагадаємо, в "Дії" завершилося онлайн опитування про ставлення українців до вільного володіння зброєю. В опитуванні взяли участь 1 млн 726 тисяч 452 людини. Дві третини учасників опитування підтримали легалізацію носіння зброї.