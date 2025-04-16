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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Для збільшення врожайності: як досвідчені городники використовують розсіл від квашеної капусти

Чим розсіл від квашеної капусти такий цінний у городництві?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Розсіл від квашеної капусти як добриво

Розсіл від квашеної капусти як добриво / © Pexels

Останнім часом усе популярнішими стають так звані ЕМ-препарати, які є порошкоподібною масою або розчином, в яких містяться корисні бактерії. Вони мешкають в ґрунті та переробляють органічні залишки в живильне для рослин середовище.

Продукти життєдіяльності бактерій, на відміну від мінеральних добрив, представляють весь спектр елементів живлення, які потрібні культурам для розвитку (від азоту до рідкісних мінералів). Основний плюс полягає в тому, що всі ці компоненти перебувають у доступній для рослин формі.

Завдяки бактеріям значно пришвидшується процес живлення та зростання зеленої маси, а пізніше — поява плодів. Тобто значно збільшується врожайність.

До чого тут розсіл від квашеної капусти? Річ у тім, що в ньому містяться найпоширеніші корисні мікроорганізми — молочнокислі бактерії. Вони бувають різних видів і живляться органічною речовиною. Мешкають такі бактерії у великій кількості скрізь, навіть на листі рослин. А коли потрапляють у вологе середовище, то починають швидко розмножуватися.

В багатьох сучасних ЕМ-препаратах міститься саме велика кількість молочнокислих бактерій.

Як правильно використовувати розсіл від квашеної капусти на городі

Існують два способи використання:

  1. Підживлення самим розсілом від квашеної капусти — у 9 л води розведіть 1 л розсолу і просто поливайте розчином грядки час від часу.

  2. Приготувати добриво на основі розсолу від квашеної капусти — в такому разі використовують також траву або побутові відходи. Наповніть відро наполовину зеленою масою чи відходами з кухні, залийте водою і додайте розсіл як закваску. Поставте відро в теплому місці і залиште на 5-7 днів. Потрібно час від часу перемішувати. Після закінчення терміну взяти 1 л рідини і розчинити в 9 л води. Підливати грядки. А квашену траву можна викласти в міжряддя.

Насамкінець потрібно звернути увагу, що таке добриво добре працює в вологому середовищі та потребує органіки. Тому його краще вводити на грядки з мульчою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
10k
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