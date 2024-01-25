Для Зеленського на початку великої війни тримали напоготові потяг для евакуації: чому він у нього не сів

Охорона Зеленського на початку повномасштабної війни тримала для нього напоготові аварійний потяг. Він жодного разу ним не скористався.

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України служба безпеки президента Володимира Зеленського тримала готовий до руху потяг у Києві, щоб дати можливість швидко виїхати з міста.

Про це розповів кореспондент TIME Саймона Шустер у біографії Зеленського "Шоумен: всередині вторгнення, яке сколихнуло світ і зробило лідером Володимира Зеленського", пише Business Insider.

У лютому 2022 року, коли розгорталися перші дні нищівної атаки Росії, потяг — порожній і готовий миттєво відправитися з центрального вокзалу Києва — періодично перевіряли охоронці на предмет будь-яких загроз, пише Шустер.

Але Зеленський так і не сів на борт.

Рішення Зеленського не тікати — як дехто очікував від нього — давно було визнано першим переломним моментом у війні та здатності України протистояти наступу Росії.

За словами Шустера, тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія намагається змусити Зеленського запанікувати та втекти.

"Російська тактика полягала в тому, щоб виштовхнути президента з Києва. Вони випробовували наші нерви", - сказав Резніков.

Але коли 25 лютого йому запропонували шлях втечі, Зеленський, як повідомляється, — хоч і дещо апокрифічно — сказав офіційним особам США: "Мені потрібні боєприпаси, а не поїзд".

Водночас згідно з біографією, перша леді Олена Зеленська та двоє їхніх дітей виїхали з Києва приватним потягом у супроводі групи охоронців та однієї валізи.

Потяг / Фото ілюстративне / Фото: Укрзалізниця

У книзі-біографії йдеться, що навіть у власних спецслужбах Зеленського не було зрозуміло, який шлях він обере.

"Це той фактор, який ніколи не прорахуєш", – розповів Шустеру очільник РНБО Олексій Данілов.

Небезпека була гострою — Київ був уразливий як для нападу з землі, так і з повітря, і Зеленського закликали переселитися в бункери на околиці міста або навіть перенести резиденцію уряду до польського кордону.

Деякі депутати тікали з міста, і навіть велика кількість офіцерів вищого та середнього рангів СБУ заявили, що вони пакують валізи. Вони стверджували, що "опір марний, росіяни нас поб'ють".

У ті перші дні ідея росіян на танках увійти до столиці України була цілком реальною. До 25 лютого місто бомбардували з повітря, а з околиць було чутно артилерійський вогонь.

Тим часом західні союзники України — зокрема президент США Джо Байден — пропонували допомогти Зеленському створити уряд за кордоном. Однією з пропозицій, пише Шустер, було ведення оборони України зі східної Польщі.

Натомість, повідомив Шустер, Зеленський постійно намагався повернути дискусію до того, як Захід може підтримати оборону України.

Зеленський на початку війни

На той час Зеленський уже виступив зі свого робочого столу, намагаючись заспокоїти націю. Але те повідомлення, яке привернуло увагу всього світу, було оприлюднено 25 лютого, коли Зеленський записав відео на Банковій у Києві і дав зрозуміти, що він перебуває в місті.

Зеленський на початку війни

"Ми всі тут, захищаємо нашу незалежність і нашу країну", — сказав він, стоячи поруч із кількома своїми найближчими помічниками. Він додав: "І ми продовжимо це робити".

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