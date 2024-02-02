Для звільнення Залужного президенту не потрібне подання міністра – експерт

Порядок звільнення головнокомандувача ЗСУ не передбачає подання міністра оборони на відміну від призначення на цю посаду.

Про це в ефірі "Київ 24" повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Експерт зауважив, що згідно з чинним законодавством, право призначення та звільнення головнокомандувача ЗСУ надано президентові України.

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"Є один такий нюанс. Призначення [головнокомандувача ЗСУ] нібито [відбувається] за поданням міністра оборони, а звільнення – навіть без погодження, тобто президент може сам", – наголосив Валерій Клочок.

Нагадаємо, чутки про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ поширюються вже кілька днів поспіль. За інформацією CNN, відповідний указ може з’явитися вже до кінця тижня. Водночас у владі намагаються не коментувати це питання, щоправда, в ОП натякнули на претензії до генерала.

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