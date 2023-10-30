Дмитро Дікусар пояснив, чому майже не виходить на зв'язок: "Я публічною людиною був до війни"

Танцівник майже нічого не публікує та не розповідає у своїх соцмережах.

Український хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, пояснив, чому майже не виходить на зв'язок.

В ефірі телемарафону танцівник зізнався, що отримав відповідне прохання від командира. Та й сам Дмитро не збирається нічого публікувати. За словами хореографа, публічною людиною він був до війни, а зараз – військовослужбовець, який має дбати про свою безпеку та побратимів.

Дмитро Дікусар в ефірі телемарафону / Фото: скриншот з відео

"До мене було прохання від командування, щоб я зайвий раз нічого не публікував, не робив публічних рухів, бо я не один, навколо мене є люди. Це не жарти – це війна. Моя публічність мені трішки заважає, бо коли я переміщаюся до якогось певного підрозділу, люди першочергово хвилюються, чи не буду я вести Tik Tok і чи не буду робити якісь такі речі, які очікують від публічних людей. Я намагаюся, щоб мені довіряли. Я публічною людиною був до війни, зараз я такий самий військовослужбовець, як і всі решта", - зазначив Дікусар.

Хореограф додав, що в Україні нині є інші зірки, а він планує й надалі бути в лавах ЗСУ, поки не закінчиться війна.

Хореограф Дікусар, який служить в ЗСУ, прокоментував гучні вечірки, життя Ями в США і непублічність у війську

"Зараз країна має своїх нових суперзірок. Я дуже тому радий, бо це справжні зірки. А я і надалі хочу працювати в ЗСУ, а для цього мені треба довіра. Я хочу, щоб люди мені довіряли і знали, що я надійна людина, яка не ляпне щось зайвого, не опублікує якусь геолокацію і не буде казати того, чого ворогу не треба знати. Ворог працює і все моніторить", - наголосив хореограф.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Дікусар висловився про Влада Яму, який на початку повномасштабної війни виїхав за кордон та не повернувся.

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