Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ: "Потанцюємо"

Хореограф також готовий до спротиву.

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Учасник шоу "Танці з зірками" розмістив ролик, де показав фото свого військового квитка і знімками з військкомату. До відео танцюрист додав хіт британського рок-гурту Status Quo – In The Army Now!.

"Сьогодні поповнив ряди. Потанцюємо!" – прокоментував публікацію артист.

У відповідь його колеги за сценою, зокрема, Олександра Заріцька, Віталій Козловський та Іванна Онуфрійчук, написали у коментарях, що пишаються ним.

