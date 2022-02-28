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Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ: "Потанцюємо"

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Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ: "Потанцюємо"

Дмитро Дікусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Хореограф також готовий до спротиву.

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав Збройних сил України.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Учасник шоу "Танці з зірками" розмістив ролик, де показав фото свого військового квитка і знімками з військкомату. До відео танцюрист додав хіт британського рок-гурту Status Quo – In The Army Now!.

"Сьогодні поповнив ряди. Потанцюємо!" – прокоментував публікацію артист.

У відповідь його колеги за сценою, зокрема, Олександра Заріцька, Віталій Козловський та Іванна Онуфрійчук, написали у коментарях, що пишаються ним.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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